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مصر

السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الدولي ويؤكد علاقات التعاون الإيجابية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:16 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

الرئيس أكد خلال اللقاء علي علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر في التنمية.

من جانبه، أعرب السيد محمود محي الدين عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدًا نجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وذلك بشهادة كبري المؤسسات المالية الدولية، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا الإطار، وكذلك التعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الاقتصاد الرقمي.

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