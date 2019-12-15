الفحص بجهاز الفيبروسكان في ورشة عمل بـ"كبد أسيوط"

نظم مركز الكبد بأسيوط، الأحد، ندوة علمية وورشة عمل لدور الفحص بجهاز الفيبروسكان في تشخيص أمراض الكبد المختلفة، وتعتبر ورشة العمل عن الفيبروسكان هى الأولى من نوعها بأسيوط.



شارك في الورشة مختلف أساتذة الكبد بجامعة أسيوط ومستشفى الراجحي الجامعي، وجامعة الأزهر ومركز الجهاز الهضمى بسوهاج ونقيب الأطباء بأسيوط.



أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن جهاز الفيبروسكان بمركز كبد أسيوط هو الجهاز الوحيد بالمحافظة الذي يستخدم في فحص مرضي الكبد.



أشار دكتور هاني أبوعليم، مدير مركز الكبد بمديرية الصحة بأسيوط إلى أن جهاز الفيبروسكان يستخدم في تحديد نسبة درجة التليف الكبدي الناتجة عن الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي C ،B وتحديد الحاجة للمتابعة بعد العلاج ووضع المريض على الفحص المتكرر للكشف المبكر لأورام الكبد وتحديد الحاجه لعلاج مريض الالتهاب الكبدي الفيروسي B للعلاج بمضادات الفيروسات، إضافة إلى استخدام الجهاز في تحديد نسبة الدهون بالكبد ومدى تأثر الكبد بها ووضع خطة ملائمة للعلاج ومتابعة مرضي الكبد وتحديد مدى تحسن الحالة المرضية بعد العلاج.