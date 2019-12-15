كيف حولت أحلام إطلالة نادين نسيب نجيم لمحتشمة في The Voice؟

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، في الحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج The Voice.



وأطلت أحلام، خلال الحلقة بفستان أخضر مميز، سبق أن ارتدته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ولكن أحلام أوضعت عليه بعض التغيرات والتي جعلت منه إطلالة محتشمة ليتناسب معها.



وعمدت أحلام، إلى غلق فتحة الصدر، وكذلك الفتحة التي كانت ممتدة لأعلى الساق والتي ظهرت بها الفنانة نادين نسيب نجيم.



وتميزت أحلام، هذا العام بإطلالتها الأنيقة التي أطلت بها خلال الموسم الحالي، خاصة أنها فقدت الكثير من وزنها في الشهور الأخيرة، الأمر الذي أكسبها جاذبية مميزة وشهدت لها اللجنة كلها بذلك.



وكانت الحلقة الأولى من العروض المباشرة للبرنامج، قد شهدت صعود 4 متسابقين من أصل 8 إلى الحلقة النهائية وهم كل من مهدي عياش، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، ومن المقرر أن تشهد الحلقة المقبلة تتويج صاحب اللقب هذا العام.



أول تصويت للجمهور

وشهدت الحلقة الماضية أول تصويت للجمهور على اختيار المتسابقين، وأول عرض مباشر، للبرنامج في الموسم الخامس.