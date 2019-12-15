"صوت الشعب": السيسي حقق حلم الشباب وطالب العالم بمواجهة الإرهاب

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق حلم الشباب الذي طال انتظاره، والتى تعد مهمة للغاية لإعطاء الشباب فرصة لخلق تغير إيجابى، وكان ذلك واضحًا خلال كلمته في منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، عندما قالها صريحة، (نجتمع لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين.. حلم بُني على يقين أننا خلقنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف".



أضاف البراوي، أن الرئيس السيسي عازم على مواصلة النجاح ومسيرة التطور التي بدأها منذ توليه الحكم؛ لأن ذلك يخلق الاستفرار والأمن لدولة عظيمة تحتل مكانة كبيرة بين دول العالم بتاريخها ومواقفها المشهودة، وأكد الرئيس عندما قال، "نؤكد عزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".



وشدد رئيس حزب صوت الشعب، على أن الرئيس لم يتجاهل ما يحدث في العالم وتطرق له، خاصة الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق عندما قال صراحة إنه تحدث من قبل عن أوضاع هذه البلاد قبل 6 سنوات، وأكد أن أوروبا ستضرر كثيرا من العناصر التى ستعود بعد انتهاء مهماتها فى سوريا: "دلوقتى بنشوف الكلام ده فى أوروبا وعندهم مشكلة بين قوانينها ومبادئها من ناحية ومصالحها من ناحية أخرى، حيث إن قوانينها ومبادئها أنها تستقبل العائدين من سوريا، وعلى العكس مصالحهم تمنع استقبال هؤلاء العناصر".



وأوضح البراوي أن الرئيس كان واضحًا عندما أكد على مواجهة الدول التي ترعى الإرهاب والإرهابيين، فقال الرئيس إنه يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه الدول التى تدعم الإرهاب، مشددًا على أن مصالح الدول هى الغالب لمسار سياستنا، وبالتالى لا بد من مواجهتها.