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غدًا.. انطلاق فعاليات مجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:04 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
أحمد عاشور
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تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، مجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة تحت عنوان "التدريب وتعزيز مشاركة الصناعة من أجل تنمية مستدامة" والمقرر انعقاده غدًا بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبي قير.

جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إسماعيل عبدالغفار، رئيس والأكاديمية والعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم، الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع.

ويعد مجلس الأكاديمية للصناعة محطة رئيسية لدفع مسيرة التنمية في التدريب الطلابي، وهو حلقة الوصل بين قطاع الصناعة وتمثلها الشركات، والجانب الأكاديمي وتمثله الأكاديمية العربية بكلياتها المختلفة.

كما أن هذا المجلس يمثل خارطة الطريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للشركات، وذلك لإعداد خريج جيد يلبي احتياجات سوق العمل.

تستضيف الأكاديمية ممثلي 180 شركة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استضافة ممثلي جامعة (UCLAN ) الإنجليزية، حيث تقوم كل كلية تقوم بعقد مجلس استشاري خاص بها، والذي يعتبر تعتبر شريكَا رئيسيًا في تطوير العملية التعليمية وفي بناء الخريج من خلال التكامل بين كل الكيانات، والتواصل مع الصناعة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهي مجموعة من 17 هدفا وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وهي التي أدرجت في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وستتم مناقشة الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء، وهو "التدريب وتعزيز مشاركة الصناعة من أجل تنمية مستدامة"، وستتواجد وجود عينة من مشروعات التخرج للطلبة لتعكس المستوى المتميز لخريجي الأكاديمية.

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