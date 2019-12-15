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فن

غدًا.. افتتاح نادي سينما المرأة بحضور نجوم الفن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:02 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي سينما المرأة، تحت رعاية وزيرة الثقافة، وذلك في السادسة من مساء غدٍ الإثنين بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور عدد الفنانة رغدة وسميرة عبدالعزيز وعايدة رياض وتيسير فهمي وعفاف رشاد ومحمد فاروق شيبة ومحمود فارس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.

يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

كما يتم شهريًا تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع لهم.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائى لما بنتولد خلال الافتتاح بحضور أبطاله "حنان سليمان ومحمد حاتم وعمرو عابد.

الفيلم للمخرج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وتستضيف خلالها الناقدة السينمائية الكبيرة ماجدة خيرالله، لمناقشة العمل مع صنّاعه والجمهور.

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