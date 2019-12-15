التواصل مع المؤهلين للمرحلة قبل النهائية لمسابقة فاروق حسني للفنون

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أنه يتم التواصل، حاليًا، مع المتسابقين المؤهلين، فقط، للمرحلة قبل النهائية لمسابقة جائزة الفنون لعام 2020، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المسجلين للمتسابق.



كانت قد أعلنت المؤسسة من قبل أنه سيبدأ التقديم في الجولة الأولى من جائزة فاروق حسني للفنون في 1 أكتوبر 2019، وقبول الطلبات حتى 1 نوفمبر 2019، وسيتم الاتصال بالمتسابقين النهائيين في 15 ديسمبر الجاري؛ لتقديم العمل الفني الأصلي بحد أقصى 25 ديسمبر 2019.



ومن المقرر الإعلان عن الفائز ومنحه الجائزة في 21 يناير 2020، وسيتم افتتاح معرض فني جماعي للأعمال الفائزة والمرشحة للنهائيات وسيعقد حتى 31 يناير 2020.



وتتألف جائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون من ميدالية وجائزة نقدية 50 ألف جنيه، إضافة إلى معرض فني للأعمال الفنية الفائزة والنهائية، كما يحصل المتسابقون المرشحون للنهائيات على شهادات تقدير.



جائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون هي جائزة سنوية لدعم التميز الفني والثقافي، يتم تقديمها سنويًا من قبل مجلس أمناء المؤسسة، بحضور قادة بارزين في المشهد الثقافي في مصر وتغطيها وسائل الإعلام، وتُمنح الجائزة لفنان مصري معاصر ناشئ أو مؤسس على النحو الذي تم اختياره بواسطة لجنة التحكيم على أساس الإبداع والتفرد الفني والتميز.



"فاروق حسنى للثقافة والفنون" هي مؤسسة مستقلة أنشئت في 2019 بالقاهرة وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي اختارت المؤسسة حي الزمالك العريق كمقر حيث يعتبر بيت الفنون فى مصر.



وتهتم المؤسسة بالنشاط الفنى والثقافى وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته، كما تهدف إلى خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة، وتقوم المؤسسة أيضًا بنشاط ثقافي موازي مثل إقامة مسابقات فنية وثقافية، واحتضان الكثير من المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها.