-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قومي المرأة: منتدى الشباب منصة دولية تحاكي منصات الأمم المتحدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:57 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن منتدى شباب العالم منصة دولية لتبادل الأفكار تحاكي المنصات الخاصة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المنتدى اكتسب الأهمية الدولية المطلوبة.

أضافت مرسي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، على هامش مشاركتها في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة (شرم الشيخ)، أن الاهتمام بالمنتدى يتزايد كل عام بدليل أنه كان هناك 300 ألف طلب لحضور المنتدى، كما أن الشباب المشارك في الفعاليات كل شاب منهم لديه قصة نجاح ملهمة يريد أن يستفيد منها الحضور بالمنتدي ويرويها للعالم" لافتة إلى أن جلسات المنتدى في غاية الأهمية ودائما المرأة موجودة بقوة في كل جلسات المنتدى منذ إطلاق النسخة الأولى.

أعربت رئيس القومي للمرأة عن دعمها لرائدات الأعمال المشاركات في المنتدى، مطالبة بأن يكون هناك حوار دائم بشان المشروعات الحرة، وتشجيع الشباب على ابتكار أفكار جديدة للعمل والتخلي عن فكرة الوظيفة.

ووجهت مرسي رسالة للشباب قائلة: "لا يوجد مستحيل لتحقيق أحلامكم.. كنت أتمنى أن يعيش جيلي هذه التجربة المحترفة التي تعزز التبادل الفكري بين شباب العالم"، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية قوية ومؤمنة بالمرأة وتمكين الشباب وتطوير أفكاره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الدولي ويؤكد علاقات التعاون الإيجابية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 6 ساعات

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

الصور

image description

إنشاء محطة رفع صرف صحي بأرمنت الأقصر

image description

الفحص بجهاز الفيبروسكان في ورشة عمل بـ"كبد أسيوط"

image description

أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

image description

بدء تسليم طرق العامرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف (صور)

image description

جامعة أسيوط تتصدى للمخدرات بندوة "تحدى الإدمان"

الأكثر قراءة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

فوائد قناع الذهب للوجه والبشرة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

الرئيس نيوز

برلماني: رسائل الرئيس من شرم الشيخ تضمن الأمن والسلم الدوليين

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل

غدا.. وزيرة الصحة تتابع تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الجيش الليبي يتقدم صوب طرابلس: نفذنا غارات على "الوفاق"

منوعات

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

كشكول

بدون حذاء... طفلة تحصد ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات جري

محافظ قنا يتفقد مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين

اقتراحات بمنح تعليمية وتغيير مناهج بمنتدي شباب العالم

"عبد الحكم" يكشف حقيقة توليه منصب رئيس قطاع التعليم العام

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

"بلاد الثلاثاء".. جديد الكاتب خالد سليمان الناصري

التواصل مع المؤهلين للمرحلة قبل النهائية لمسابقة فاروق حسني للفنون

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

صفحتنا ع الفيس بوك