7 رسائل للسيسي في جلسة تعزيز التعاون بين دول المتوسط بـ#منتدى_شباب_العالم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، واستمع إلى آراء الحضور المشاركين من جميع بلدان العالم.



وخلال مشاركته في الجلسة، قدم الرئيس السيسي عددا من الرسائل، يستعرضها "الدستور" في التقرير الآتي.



عودة الدولة الوطنية

استهل الرئيس السيسي حديثه خلال كلمته، عن عودة الدولة الوطنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، مبينًا أن مصر تعتبر المهاجرين ضيوفًا وليسوا لاجئين.



أوضاع ضيوف مصر

وطالب السيسي، من الحضور في الجلسة بتنفيذ جولات تفقدية في مناطق إقامة ضيوف مصر للتعرف على ظروف معيشتهم واستثماراتهم.



إنهاء أزمات المنطقة العربية

وأكد السيسي، أن الأمن القومي المصري، متعلق بالأوضاع في ليبيا، مؤكدًا ضرورة استعادة الدولة الوطنية، مكانتها في سوريا وليبيا، وهو ما سيضع الحل لكثير من أزمات المنطقة العربية.



الجيش الوطني هو حل الاستقرار

كما شدد السيسي، على أن الجيش الوطنى هو المسئول عن الاستقرار والأمن، وأن عدم حل أزمات المنطقة سيزيد من تعقيد الأمور، قائلًا"الجيش الوطني هو حائط الصد لأى مؤمرات خارجية".



الجيش المصري قوة لا تفرق بين مسلم ومسيحي

وأكد السيسي، أن تماسك الجيش المصري، هو ما حافظ على استقرار مصر، لأنه قوة واحدة لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي.



التأمر والتدخل في العراق وسوريا يؤدي إلى تراجع الدول

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التأمر والتدخل المسلح سيعود على الجميع بالشر، كما حدث في العراق وسوريا، وهو ما أدى إلى تراجع الدولة.



إفريقيا سوق واعد

أوضح الرئيس السيسي أن القارة الإفريقية، تعد سوقا واعدا، مبينًا أن عدم العمل على إعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة سيضر الجميع لا محالة.