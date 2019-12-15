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محافظات

أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح محافظ أسيوط معرض "خير مصر" لمنتجات بلدنا والخاص بالشباب، والذي تنظمه رئاسة مركز أسيوط بمجمع المصالح، بالتعاون مع إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة ومبادرة "مشروعك"؛ لدعم ريادة الأعمال وتنمية مشروعات الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، واللواء هشام الطويل، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب ومشروعك بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بمنتجات المعرض خاصة المنتجات اليدوية، مؤكدًا على أهمية تنظيم مثل تلك المعارض لتشجيع الشباب والعاملين في هذا القطاع على الاستمرار ومحاربة اندثار هذه الحرف، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود المبذولة من الجهات المعنية للمشاركة والمساهمة في تسويق هذه المنتجات وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا ولدعم ريادة الأعمال وتنمية مشروعات الشباب بالمحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر وتشجيعهم على تنفيذ هذه المشروعات بعدة طرق منها مبادرة "مشروعك".

أضاف الطويل أنه تم تنفيذ 411 مشروعا بـ43 مليونا و754 ألف جنيه كقروض ميسرة لأهالي ومواطني مركز أسيوط مقدمة من بنوك (القاهرة، الإسكندرية، الأهلي، الإسكان والتعمير، الزراعي المصري، مصر) ضمن برنامج "مشروعك"، موضّحًا أن الهدف من تنظيم المعرض تشجيع الشباب للاستفادة من برنامج "مشروعك" ومساعدتهم في تسويق المنتج تحت مسمى "خير مصر"، بالتنسيق مع جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وبالمركز.
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)
أسيوط تفتتح معرض "خير مصر" لدعم ريادة الأعمال (صور)

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