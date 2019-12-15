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محافظات

بدء تسليم طرق العامرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:53 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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عاين اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، ومدحت عبدالفضيل، رئيس حى العامرية ثان، الأحد، الطرق التى سيتم رصفها طبقًا للخطة الاستثمارية، والتى تم اختيارها من أحمد الشريف، والنائب أحمد خليل، حيث تم تسليمها لمديرية الطرق.

شملت الطرق الخاضعة للرصف طريق البصرة حتى محطة 5 بداية من محطة 4 حتى محطة 5 بطول حوالى 1.200 كيلو متر، والطريق المغذى لأبومسعود، بداية من ترعة النصر حتى الثلاث كبارى، بطول 1 كيلو متر، وطريق الثلاث كبارى عامود الإرسال، والذي يبدأ من قرية الجلاء حتى الثلاثة كبارى مرورًا بعامود الإرسال بطول 1.500 كيلو متر، وشارع بثينة الطويل من مزلقان الوادى وحتى رابطة بالرصف الجديد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الطرق، بحضور النائب أحمد الشريف، وسكرتير الحى ومدير المتابعة، ورئيس قطاع مريوط.

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