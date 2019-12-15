الجيزة تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار.



وطالبت المحافظة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوى.



ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني الفعال أثناء سقوط الأمطار لرفع أي تراكمات للمياه، إضافة إلى توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفاءتها وإحكام غلقها حرصًا على سلامة المواطنين.



وأكد راشد رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.