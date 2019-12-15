بدء اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية

انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية، والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال.



بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى إفريقيا، وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الإفريقى كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها الاجتماع على أرضها، مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنيًا أن تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة إفريقيا.



وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالاجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن مصر تشرف لأول مرة باستضافة الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الإفريقى بشأن موضوعات الأمن والسلام بالقارة الإفريقية.



وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الإفريقية الذى بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع وزراء الدفاع.



تأتى تلك الاجتماعات فى إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة إفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة إفريقيا، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.