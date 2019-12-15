علي بن فليس يعتزل العمل السياسي بعد خسارته الانتخابات الجزائرية

أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، اعتزاله العمل السياسي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي.



وقال بن فليس، في حفل لأعضاء حملته الانتخابية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة اليوم الأحد: "قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب، وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري"، وأضاف: "يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين".



وحل بن فليس في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، بعد أن حصل على 10.55% من الأصوات، بينما حصل الفائز على 58.15%.



وسبق لعلي بن فليس، وهو رئيس وزراء سابق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، أن ترشح للرئاسة مرتين من قبل عامي 2004 و2014، وخسر في المرتين.