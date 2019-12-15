"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

صدرت حديثا ضمن سلسلة "أصوات أدبية"، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجموعة القصصية "الغرفة 201" للكاتب مصطفى الضبع، عن سلسلة "أصوات أدبية"، والغلاف من تصميم أحمد فؤاد صالح "طلال".



وعلى غلاف المجموعة نقرأ:

ودت لو تدخل أحلامه، تناست وجود رجل غريب في حجرتها، ونسيت سبب قدومها هنا، بدت التفاصيل مبهمة.. ضيقها في الأيام الأخيرة.. انتظارها لحظة صدق مع النفس.. حنينها لحياة حلمت بها.. محاولاتها المتعددة للهروب من الآخرين والانفراد بالنفس.. لم تفكر في الموقف فقط زارها شعور بالألفة.