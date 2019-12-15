-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

يعالون: نتنياهو يحاول الهروب من قضايا الفساد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:00 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
هاجم موشيه يعالون، عضو حزب "أزرق أبيض"، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، قائلا إنه يسعى إلى تحقيق مصالحه فقط، والهروب من مسئولية الفساد في القضايا الموجهة ضده.

وأضاف يعالون أن نتنياهو يعمل على تشكيل تحالف يمنحه الحصانة، مشيرا إلى أن "أزرق أبيض" يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة ولن تخضع لأي ضغوط من الأحزاب، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ووافقت اللجنة المنظمة بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة من شأنها النظر في حصانة نتنياهو، بناء على طلب من حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وسيتم عقد اللجنة بعد الحصول على موافقة يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، والتشاور مع أيال يانون، المستشار القضائي للكنيست.

ويأتي ذلك في إطار التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن نتنياهو يسعى لطلب الحصول على الحصانة من الكنيست، والتي يحق له طلبها قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي تم منحها له بعد توجيه لائحة اتهام ضده بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خطة البقاء".. لماذا دعا نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع جانتس؟

"ذراع السلطة داخل تل أبيب".. تفاصيل شروط الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة

الاحتلال: "ساعر" تعدى الخطوط الحمراء ويسعى لتقسيم "الليكود"

رئيس "شاس": الخلافات بين الليكود و"أزرق أبيض" تشمل 3 ملفات فقط

موضوعات متعلقة

منذ يوم

آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 6 ساعات

منى فاروق تطلب الدعاء لها من داخل المستشفى

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

حجب جائزة أفضل سيناريو لـ"ساويرس الثقافية"

السيسي: نرفض لفظ اللاجئين.. والموجودون في مصر ضيوف

السيسى: لا بد من توفير بنية أساسية لإفريقيا.. والقارة السمراء سوق واعدة

حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

ممنوع اصطحاب المحمول والكاميرات في لجان الامتحانات بالسلام

طالبة تحاول الانتحار بسم فئران داخل مدرستها في سوهاج

انطلاق مؤتمر "اليابان إفريقيا للإلكترونيات والأتصالات" بالجامعة المصرية اليابانية

بمباركة الأب.. طفلة تتعرض للإغتصاب من 30 رجلا

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من "رحيق العمر" لـ جلال أمين

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك