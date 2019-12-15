يعالون: نتنياهو يحاول الهروب من قضايا الفساد

هاجم موشيه يعالون، عضو حزب "أزرق أبيض"، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، قائلا إنه يسعى إلى تحقيق مصالحه فقط، والهروب من مسئولية الفساد في القضايا الموجهة ضده.



وأضاف يعالون أن نتنياهو يعمل على تشكيل تحالف يمنحه الحصانة، مشيرا إلى أن "أزرق أبيض" يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة ولن تخضع لأي ضغوط من الأحزاب، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



ووافقت اللجنة المنظمة بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة من شأنها النظر في حصانة نتنياهو، بناء على طلب من حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وسيتم عقد اللجنة بعد الحصول على موافقة يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، والتشاور مع أيال يانون، المستشار القضائي للكنيست.



ويأتي ذلك في إطار التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن نتنياهو يسعى لطلب الحصول على الحصانة من الكنيست، والتي يحق له طلبها قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي تم منحها له بعد توجيه لائحة اتهام ضده بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.