السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة وأصبح بها دستور، سيعود ملايين المواطنين السوريين، بسرعة إلى بلادهم.



وأوضح في كلمته، اليوم، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة بمنتدى شباب العالم، أن العالم يتساءل الآن أين نذهب باللاجئين السوريين، وهل نعطي دولا أموالا لاستيعابهم؟ مضيفا: "الحل هو أن ترفع الدول يدها عن سوريا، وأن يتركوا سوريا تعيش".



وواصل أن ليبيا أصبحت دولة معبر، وبعدما كانت تقوم بدورها في 2007 و2008، ولا تسمح بخروج الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.



وواصل: "أمننا القومي في مصر يُمس بشكل مباشر مما يحدث في ليبيا، كان الأولى بنا أن نتدخل تدخلا مباشرا في ليبيا ولدينا القدرة، ولكننا لم نفعل ذلك، واحترمنا الظروف الليبية، وحافظنا على علاقة الأخوة بالشعب الليبي، لأن الشعب الليبي لن ينسي تدخلنا في بلاده".

