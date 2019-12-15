قوات الجيش اليمني تُحبط هجومًا حوثيًا باتجاه حيس غربي البلاد

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوما لجماعة الحوثي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



ورصدت قوات الجيش الوطني- حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- مجموعة من العناصر الحوثية كانت تستعد للتقدم باتجاه مواقع في مديرية حيس، وقامت باستهدافها وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.