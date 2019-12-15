اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الأحد لمدة 6 ساعات متصلة بداية من الحادية عشرة مساء، حتى الخامسة فجر غدٍ الإثنين، لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور وإجراء صيانة بمحطة معالجة شركس وشرق قليوب.



وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.