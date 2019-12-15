-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول: مصر تسعى لأن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:42 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
أ.ش.أ
طباعة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البترول تتوافق مع رؤية مصر 2030، للتنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد المجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن مصر تركز على الغاز في الفترة الحالية، وتسعى لتدبير 40% من احتياجاتها من الطاقة من خلال الرياح والشمس بحلول 2030.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية في عددها الصادر مؤخرًا، عن توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت عنوان: "خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر كي تصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا".

وترتكز رؤية الوزير على تأهيل مصر كي تصبح مركزًا إقليميا للطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتزامات السوق المحلية، وبفضل الاستراتيجية الواضحة والجهود التي بذلتها الوزارة منذ أن تولاها الملا ففي عام 2015 اتضح جليا أن هذا الهدف، طويل الأمد، لديه بالفعل فرصة للتحقق والنجاح.

وأشارت المجلة إلى أن الاستراتيجية الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحقيق كشف ظهر للغاز في البحر المتوسط، جعلا بنك "ستاندرد شارترد" يتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصادات عالميا خلال 10 سنوات لتحتل المركز السابع قبل روسيا واليابان وألمانيا.

ولفتت المجلة إلى الأوقات المضطربة خلال أوائل هذا العقد عندما شهدت مصر ثورتين أعقبتهما فترة من عدم الاستقرار التي شهدها قطاع البترول والغاز المصري الذي يرجع تاريخه إلى 120 عاما مضت، حيث أكد الملا أن وزارة البترول مسئولة عن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية للدولة بأكملها والحفاظ على سقف الانتاج من خلال المشروعات المشتركة، إلا ان هذه الفترة المشار اليها شهدت مشاكل فعلية تتمثل في نقص وتراجع الإنتاج بشكل ملحوظ.

وتمت استعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدرك الحاجة لشخص بخبرات الملا لقيادة هذا التغيير الضروري، بدأ الملا خطواته الأولى بالتواصل مع الشركاء الأجانب، حيث أوضح أنه "في هذه الأوقات الصعبة، فإن أسهل قرار على المستثمرين والشركات العالمية هو غلق منشآتها والرحيل، ومن الهام للغاية إقناعهم بالاستمرار والمشاركة، حيث يجب أن يشعروا بالثقة وأن استثماراتهم محمية وأن الحكومة شريك يعتمد عليه ومستقر".

وذكرت المجلة، أن التحول لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة يتطلب تغييرات هائلة، ولذلك قامت وزارة البترول بإطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تعالج نقاطا هامة مثل أداء الإنتاج، التكرير والتوزيع، التخطيط لموارد المؤسسة والأهم من كل هذا هو تنمية الكوادر البشرية.

وتتبع وزارة البترول عدة شركات قابضة وهيئات وشركات مشتركة وكيانات بالقطاع العام ومجموعات استثمارية، ويعمل بالقطاع أكثر من 240 ألف عامل، ولكن لم يتم التواصل والترابط بينها من قبل.

وقال الوزير: إن آخر تغيير طرأ على هذه الإطار التنظيمي كان منذ 20 عامًا، مؤكدا ضرورة التواصل بشأن رسالة الوزارة الخاصة بالتطوير، وأهمية نقل تلك الرؤية للناس، وهو ما يحتاج إلى أفراد مؤهلين.

وتحقيق كل هذا يتطلب وضع منظومة عالمية وميزانية موحدة والأهم من ذلك تكوين فريق عمل موحد للتنفيذ، في البداية أطلقت الوزارة شبكة تواصل داخلية بين العاملين بالقطاع لتسهيل عمليات التحديث بالأخبار والتواصل والتوافق بين العاملين.

وأشارت "فوربس" إلى أن الملا يدرك من خبراته السابقة أن العاملين في العادة يشعرون بالتخوف من تطبيق الأنظمة الجديدة وأنهم يتقبلون التغيير في حالة واحدة فقط، وهي أن يقتنعوا بأن النظام الجديد سيساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة وسيوفر الوقت لتنفيذ المهام.

ولفتت أن الوزير عمل بعد ذلك مع فريقه على تحديد الكفاءات المطلوبة وتم الإعلان عن طلب خبراء في المجال وتخصصات الأعمال الأساسية مثل التمويل والإدارة، ومن ضمن 3 آلاف متقدم، تم اختيار 700 من الأكثر طموحًا وتحفيزًا منهم وتم بعد ذلك تخفيض العدد إلى 400 وتم إرسالهم للخارج للتدريب عمليًا وإعطائهم أدوارا للإدارة المتوسطة فور عودتهم للإسراع بتوجه المنظومة نحو المستقبل.

وأكد الملا نحن حاليًا نمتلك في الفريق المؤهل الأكثر تنوعًا وديناميكية للانتقال بنا إلى مستويات متقدمة.
وأضافت المجلة أنه مع اختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، أصبح في استطاعة الملا أن يركز بقوة في عمليات التطوير والتحديث والتي تتطلب التكنولوجيات الصحيحة.

وأكدت المجلة الأمريكية، أن مشروع تحديث وتطوير وزارة البترول يعد نموذجًا ليس فقط لقطاع البترول، بل نموذجا يمكن تطبيقه في قطاعات أخرى بالدولة من أجل إطلاق إمكانات المنطقة بالكامل من خلال تحسين الاقتصاد وتمكين الشعوب وتوفير مصدر موثوق ومستدام للطاقة للأجيال القادمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ حوالي 6 ساعات

منى فاروق تطلب الدعاء لها من داخل المستشفى

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

منذ أقل من ساعتين

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

حجب جائزة أفضل سيناريو لـ"ساويرس الثقافية"

السيسي: نرفض لفظ اللاجئين.. والموجودون في مصر ضيوف

السيسى: لا بد من توفير بنية أساسية لإفريقيا.. والقارة السمراء سوق واعدة

حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

ممنوع اصطحاب المحمول والكاميرات في لجان الامتحانات بالسلام

طالبة تحاول الانتحار بسم فئران داخل مدرستها في سوهاج

انطلاق مؤتمر "اليابان إفريقيا للإلكترونيات والأتصالات" بالجامعة المصرية اليابانية

بمباركة الأب.. طفلة تتعرض للإغتصاب من 30 رجلا

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من "رحيق العمر" لـ جلال أمين

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك