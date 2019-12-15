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مصر

الانتهاء من تدريب 25 ألف موظف بالتعاون مع جهات محلية ودولية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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شاركت، اليوم الأحد، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى جلسة بعنوان "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2019 المنعقد فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشاركة 7500 شاب من شباب العالم.

وخلال الجلسة أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الهدف من خطة الإصلاح الإدارى التى تتبناها الدولة هو الوصول إلى جهاز إداري كفء؛ فعال ويقدم خدمات بجودة عالية ويعلى من رضاء المواطن، مؤكدة أن هذا يعد محورا رئيسا تم وضعه فى رؤية مصر 2030 التى تم إطلاقها فى 2016، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أطلقت رؤية طويلة المدى بشكل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وفئات أخرى.

وأوضحت أنه عند الحديث عن تطوير الجهاز الإدارى لا بد من الإشارة إلى الاستراتيجية التى قامت بها الدولة المصرية للوصول لجهاز إداري كفء، مشيرة إلى محور التطوير المؤسسي؛ ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وكذلك محور تنمية وبناء القدرات، موضحة أن البشر هم المحور الأساسي لهذه المنظومة.

وحول محور التطوير المؤسسي، قالت وزيرة التخطيط إن الدولة المصرية لديها جهاز حكومي يعمل منذ سنوات طويلة، فكان لا بد من النظر فى إعادة هيكلة هذا الجهاز، موضحة أنه لا بد من وجود أدوات داخل كل وزارة تساعد متخذ القرار لذا تم استحداث مجموعة من الوحدات الجديدة مثل وحدات التحول الرقمي، والموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، وغيرها، مؤكدة أن الهدف من تلك الوحدات ليس مجرد تغيير اسم الوحدة، وإنما الهدف هو تغيير ثقافة وفكر العاملين بتلك الوحدات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم حتى الآن تدريب نحو 25 ألف موظف هذا العام بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية على مستوى فئات الشباب والقيادات الوسطى والعليا، موضحة أنه فى إطار خطة الدولة للتدريب والتأهيل لا نقوم فقط بالتدريب بل نعمل أيضًا على التمكين، مشيرة إلى اختيار عدد من نواب المحافظين الشباب ومعاونى الوزراء من خريجى الأكاديمية الوطنية للشباب.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي كأحد الممكنات التي ساعدت الجهاز الإدارى للدولة على التميز، فمن المهم تسليط الضوء على قصص النجاح، حيث أنه يوجد العديد من النماذج المتميزة داخل الجهاز الإداري.

وقالت الوزيرة إن التميز المؤسسي الحكومى فى بلد كبير مثل مصر بجهاز إداري ضخم، واجه قدر من التحديات، ولابد من مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذه المنظومة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديد ليس انتقال مكانى ولكنه انتقل إلى ثقافة وفكر جديد.

وأوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية خلال الجلسة أن الهدف من التميز المؤسسي الحكومي هو الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة والحصول على رضاء المواطن وإيجاد منظومة تربط أجهزة الحكومة ببعضها البعض مما يعمل على توفير وإتاحة جميع البيانات بشكل مباشر بين الجهات الحكومية المختلفة؛ وهو ما يساعد في إنجاز الخدمات للمواطن بشكل أسرع والارتقاء بالخدمات المقدمة له، مؤكدًا أن التحول الرقمى هو الطريق الأساسي للوصول للأهداف المنشودة فى التميز المؤسسي الحكومي.

وأضاف عبد الحفيظ أن منظومة "تبادل" المحول الرقمى القومى؛ نجحت في ربط الجهات الحكومية ببعضها ببعض، موضحًا أنه يوجد من 60 إلى 65 جهة مربوطة على المنظومة "تبادل" على مستوى الحكومة المصرية، وأن هناك ما يزيد عن 30 مليون رسالة تم تبادلها بين الجهات الحكومية في 2019، مؤكدًا أهمية وجود منظومة تدعم أهداف التميز المؤسسي وتتيح تبادل وتوفير البيانات بشكل لحظى بين الجهات الحكومية.

واستعرض أشرف عبد الحفيظ خلال الجلسة المنظومة "تكافل" التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة "المرور" والخدمات التى تقدم من خلالهما بشكل إلكترونى من خلال ربط الحكومة على منظومة واحدة تتيح تبادل البيانات فيما بينها.

وحول التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التحول الرقمى؛ قال عبد الحفيظ إن تلك التحديات لم تكن وليدة اللحظة ولكنها تراكمات السنوات السابقة، مؤكدًا أن من أبرز تلك التحديات هى محاولة تغيير الثقافة لدى المواطن والجهاز الإداري، بحيث يتم تطوير أداء الموظفين بما يعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن، فالتحول الرقمي هو وسيلة فنية لتطوير أداء مقدمي الخدمات.

وأشاد مساعد وزيرة التخطيط بدور وزارة الاتصالات فى منظومة التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية المعلوماتية، مشيرًا إلى منظومة ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الدولة والتي تم استكمالها بالكامل وهى المنظومة التي تطلبت تغيير ثقافة العاملين بتلك المكاتب وتغيير فى البنية التحتية بالتعاون بين الجهات المختلفة، ومؤكدًا أنه تم التغلب على عدد من التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي بفضل التعاون بين جهات الدولة المختلفة.
الانتهاء من تدريب 25 ألف موظف بالتعاون مع جهات محلية ودولية
الانتهاء من تدريب 25 ألف موظف بالتعاون مع جهات محلية ودولية
الانتهاء من تدريب 25 ألف موظف بالتعاون مع جهات محلية ودولية
الانتهاء من تدريب 25 ألف موظف بالتعاون مع جهات محلية ودولية

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