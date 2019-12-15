السيسي: هل التدخل العسكري في العراق منذ 16 عامًا كان صحيحًا؟ #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه منذ 16 عاما تم التدخل العسكري في العراق، متسائلا: هل كان الأمر يتطلب ويستدعي التدخل العسكري في العراق، ويظهر بعدها داعش في سوريا والعراق، ونستمر سنوات في قتالهم، وتدمر دولتين؟.



وأوضح الرئيس، خلال كلمته بجلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بمنتدى شباب العالم، أن العراق كانت قدراته الاقتصادية تتيح له أن يأخذ مكانا جيدا جدا، وكان من الممكن أن تكون حل مشكلة الإرهاب أكثر تنظيما لو لم تكن الدول تحت ضغط ما يعاني منه الإقليم حاليا من مخاطر.



وعن توفير فرص عمل داخل القارة الإفريقية، وتغيير وجهها، قال الرئيس إنه من الممكن أن يتم إنشاء برنامج قاري ومشروعات قارية بتكلفة 200 مليار دولار.



وواصل أن هذا المبلغ ليس كبيرا على دول العالم، وهو ليس منحة ولكنه سيتم إعطاؤه لإفريقيا في صورة قروض، تعمل بها الشركات لتغيير حياة إفريقيا، وحياة 1.2 مليار إنسان في القارة.

