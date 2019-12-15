الشروق تصدر الطبعة الثالثة من "رحيق العمر" لـ جلال أمين

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثالثة من كتاب "رحيق العمر" للمفكر الراحل جلال أمين.



من الممكن اعتبار هذا الكتاب الجزء الثاني من "ماذا علمتني الحياة؟"، فهو استكمال له، ولكن ليس بمعنى أنه يبدأ من حيث ينتهي الأول، بل بمعنى أنه أيضًا سيرة ذاتية.



إنه يسير موازيًا للكتاب الأول، فهو مثله يبدأ من واقعة الميلاد، بل وقبل الميلاد، وينتهي إلى اللحظة الراهنة، ولكنه لا يكرر ما سبق قوله، وكأننا بصدد شخصين يصفان حياة واحدة، ولكن ما استرعى انتباه أحدهما، واعتبره يستحق الذكر، غير ما استرعى انتباه الآخر.



وعن الكتاب قال "أمين": فمن المدهش حقًا مدى غنى حياة كل منا بالأحداث التي تستحق أن تروى، والشخصيات الجديرة بالوصف، أما عن الصراحة فقد استلهمت في هذا الكتاب ذوقي الخاص، كما فعلت في سابقه، ولا شك أنه، في هذا الكتاب أيضًا، سوف يرى بعض القراء صراحة أكثر من اللازم، والبعض الآخر صراحة أقل من اللازم.