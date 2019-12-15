تحذيرات فرنسية من تأثير قطر على الانتخابات البلدية فى باريس

حذرت مجلة "ماريان" الفرنسية، من احتمالات التأثير القطري على الانتخابات البلدية في فرنسا من خلال محاولاتها للسيطرة على الجالية المسلمة في باريس.



وقالت المجلة الفرنسية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إنه قبل بضعة أيام من ظهور قوائم الانتخابات البلدية القادمة في باريس، عقد مركز فكري تابع لقطر مؤتمرًا دعا خلاله المسلمين في فرنسا إلى الكتابة داخل صناديق الاقتراع.



وأوضحت المجلة، أن هذه الفكرة ظهرت قبل ثلاثة أسابيع من مظاهرة في باريس انطلقت يوم 10 نوفمبر ضد ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا"، وذلك على هامش اجتماع في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات "Carep".



وأشار التقرير إلى أن المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية، يمتلك عدة فروع في العالم العربي وفي دول الغرب، حيث يتصدر تأثير الإمارة الخليجية الصغيرة والقوية.



وذكر التقرير أنه خلف المظهر الأكاديمي المفترض أنه محايد، يعد مركز "Carep" بمثابة لوبي للضغط السياسي يتبع قطر والإخوان المسلمين، ومؤسسه عزمي بشارة، وهو نائب عربي سابق في الكنيست، تخلى عن جنسيته الإسرائيلية في عام 2007 ليصبح أحد المستشارين الأكثر نفوذًا لأمير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني.