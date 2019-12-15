السيسى: لا نتآمر أبدا على من اختلف معنا مهما حدث #منتدى_شباب_العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإرهاب أصبح وسيلة تستخدم اليوم في ظل التطورالحالي لحروب الجيل الرابع والخامس، حيث إنه يستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية لأنه الأقل تكلفة، معقبًا: "لا يمكن أن نقبل باستخدام الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بجلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة: "نحن لا نتآمر أبدًا على من اختلف معنا مهما حدث، والمؤامرة معناها استخدام أدوات كثيرة جدًا سواء شرعية أو غير شرعية، وفي الغالب تكون غير شرعية لأنها تكون تحت بند المؤامرة".



وأردف: "لكن مصر حتى في اختلافها وأدق الموضوعات الخاصة بأمنها القومي لم تتآمر، وعلى كل حال مصرون على أن نحل مسائلنا من خلال الحوار والتفاوض والصبر، حتى نستطيع أن نصل لنتائج، ونحن نرى أن التآمر أو العمل باستخدام الإرهاب نتائجه تعود علينا جميعًا بالشر".

