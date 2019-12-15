-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هطول أمطار خفيفة على الجيزة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
طباعة
تشهد محافظة الجيزة، الآن، سقوط أمطار خفيفة ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الأحد.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جميع روساء المدن والأحياء بالدفع بجميع معدات سحب المياه للشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والهيئة العامة للنظافة.

كما أعلن المحافظ رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لتلقي أية استغاثات أو شكاوى.

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا اﻧﺨﻔﺎضا في درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اليوم الأحد، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ليلًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ يوم

آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

منذ أقل من ساعتين

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 22 ساعة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

حجب جائزة أفضل سيناريو لـ"ساويرس الثقافية"

السيسي: نرفض لفظ اللاجئين.. والموجودون في مصر ضيوف

السيسى: لا بد من توفير بنية أساسية لإفريقيا.. والقارة السمراء سوق واعدة

حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

ممنوع اصطحاب المحمول والكاميرات في لجان الامتحانات بالسلام

طالبة تحاول الانتحار بسم فئران داخل مدرستها في سوهاج

انطلاق مؤتمر "اليابان إفريقيا للإلكترونيات والأتصالات" بالجامعة المصرية اليابانية

بمباركة الأب.. طفلة تتعرض للإغتصاب من 30 رجلا

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من "رحيق العمر" لـ جلال أمين

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك