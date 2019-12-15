هطول أمطار خفيفة على الجيزة

تشهد محافظة الجيزة، الآن، سقوط أمطار خفيفة ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الأحد.



وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جميع روساء المدن والأحياء بالدفع بجميع معدات سحب المياه للشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والهيئة العامة للنظافة.



كما أعلن المحافظ رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لتلقي أية استغاثات أو شكاوى.



كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا اﻧﺨﻔﺎضا في درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اليوم الأحد، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ليلًا.