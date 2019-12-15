الكنيست يشكل لجنة لمناقشة حصول نتنياهو على حصانة ضد قضايا الفساد

وافقت اللجنة المنظمة بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة من شأنها النظر في حصانة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود".



وجاءت اللجنة بناء على طلب من حزب "أزرق- أبيض" برئاسة بيني جانتس، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وسيتم عقد اللجنة بعد الحصول على موافقة يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، والتشاور مع أيال يانون المستشار القضائي للكنيست.



ويأتي هذا في إطار التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن نتنياهو يسعى لطلب الحصول على الحصانة من الكنيست، والتي يحق له طلبها قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي تم منحها له بعد توجيه لائحة اتهام ضده بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.



وأعلن الكنيست، منتصف ليل الأربعاء الخميس، رسميًا، حله، وهو التوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.