تدشين كنيسة العذراء مريم في عزبة عبدالله الخواجة بعد تجديدها

دشن الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، صباح اليوم في القداس الإلهي كنيسة العذراء مريم في عزبة عبدالله الخواجة، وذلك على مساحة 800 متر بعد تجديدها حيث كانت مساحتها قبل التجديد 200 متر.



كما دشن نيافته حامل الأيقونات الجديد والأيقونات، كما يوجد بالكنيسة مبني خدمات على نفس المساحة به فصول تربية كنيسة وحضانة ومسرح.



كما تم إنشاء نادى اجتماعي به ملعب كرة قدم على مساحة 1000 متر، وذلك في إطار حرص الأنبا بفنوتيوس على التعمير الروحي الإيبارشية.