السيسى: مصر تسمى الوافدين على أرضها ضيوفًا وليسوا لاجئين #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استعادت قوتها منذ سبتمبر 2016، وتمكنت من ضبط حدودها ومنع خروج أي مركب هجرة غير شرعية خارج حدودها.



وأوضح السيسي، في كلمته اليوم، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة بمنتدى شباب العالم، أن مصر تسمى اللاجئين ضيوفًا على أرضها ولا تستخدم كلمة لاجئين مهما بلغ عددهم.



واستكمل أن الدولة المصرية تفضل أن تمنع الهجرة غير الشرعية وأن يظل اللاجئون على أراضيها، على أن تتحمل مسئولية غرقهم في البحار.

