هيئة الأرصاد تكشف المحافظات المبشرة بالسيول وموعد استقرار الطقس

قال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار، التي حلت على بعض محافظات الجمهورية وأبرزها محافظة القاهرة، حدثت لمرور منخفض جوي، مر على القاهرة.



وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القاهرة كانت معرضة لسقوط الأمطار أمس السبت واليوم الأحد، ومن المتوقع استقرار نسبي في حالة الطقس بها حتى الآن.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الذي مر على القاهرة توجه إلى وسط وجنوب سيناء، مبينًا أنه كان المتوقع أن تحدث سيول على هذه المناطق، لأن سيناء تتميز بالطبيعة الجبلية التي تؤهلها للتعرض للسيول اليوم الأحد وحتى غدًا الإثنين.



وأكد صابر أنه اقترب موعد بدء فصل الشتاء، لذلك لا يمكن توقع الاستقرار المستمر في حالة الطقس، نتيجة لطبيعة هذا الفصل.



وأوضح أن جنوب الصعيد يشهد دفئا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21، وعلى شمال الصعيد 21، وعلى جنوب الصعيد 22، وعلى جنوب سيناء 21 درجة مئوية.



وقدم أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا، خاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، ولا بد من اتباع تعليمات المرور.