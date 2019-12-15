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مصر

وزير النقل يبحث مع شركتين فرنسيتين معدلات صيانة السكك الحديدية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
علا غزال
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عقد وزير النقل اجتماعًا موسّعًا مع شركتي المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية "إيرتراك" والمصرية الفرنسية لتجديد السكة "إيجيفراي" التابعتين لهيئة السكك الحديدية والمتخصصتين فى أعمال تجديد وصيانة السكة لمتابعة معدلات تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد.

وأكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان فى منظومة السكك الحديدية، بما يسهم فى معدلات نقل الركاب والبضائع فى مختلف ربوع الجمهورية.

واستعرض الوزير، أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة التى تقوم بها كل شركة والموقف الفنى للماكينات والأجهزة الموجودة بكلا الشركتين وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، من شركة بلاتر النمساوية والتى تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب والتى من المخطط أن يتم توريدها فى الربع الثانى من العام المقبل.

بحث الوزير موقف توريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد، تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو وموقف توريد عدد 2 ونش حمولة 40 طنا تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركتين بهذه المعدات الحديثة للقيام بأعمال الصيانة وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة عند البدء فى تنفيذها بمستوى متميز فنيًا.

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