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صور منى زكي في أحدث ظهور لها بأندونسيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بصور، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، خلال رحلتها في أندونسيا بجزيرة "بالي".

وتجري منى زكي، هذه الأيام تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا، باستوديو مكة، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان ظافر العابدين، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، وتجسد منى زكي دور مرشدة سياحية خلال أحداث الفيلم.

كما بدأت النجمة منى زكي، تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها "الصندوق الأسود" وذلك في الديكورات التي يقوم بمعاينتها حاليا مخرج العمل محمود كامل في الوقت الحالي، حيث يتم عقد جلسات عمل بشكل يومي استعدادا لانطلاق التصوير، وتجمع المشاهد الأولى بين منى زكي ومحمد فراج وآخرين من النجوم.
صور منى زكي في أحدث ظهور لها بأندونسيا
صور منى زكي في أحدث ظهور لها بأندونسيا
صور منى زكي في أحدث ظهور لها بأندونسيا
صور منى زكي في أحدث ظهور لها بأندونسيا

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