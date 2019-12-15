فرج عامر: السيسى وضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها لحماية المجتمعات

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والتى تدور فعالياته حاليًا بمدينة شرم الشيخ.



ووجه "عامر" في بيان له، التحية والتقدير على الكلمات الحكيمة التي استدعاها الرئيس السيسي أمام هذه الجلسة وتقول: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة"، وذلك فى إشارة واضحة وحاسمة إلى أن الدول الصغيرة هي التي تدفع ثمن صراعات الدول الكبرى.



وأكد أن هذه الرؤية واضحة وحقيقية من الرئيس السيسى، وأكبر دليل على ذلك صمت المجتمع الدولى تجاه مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والدول الداعمة له.



وقال المهندس محمد فرج عامر إن الرئيس السيسى كان واضحًا وصادقًا كعادته دائمًا عندما قال: "إن مصر كانت ستشهد دمارًا أكثر من دول أخرى وكانت ستكون أكثر دمارًا من الدول اللى إحنا بنتكلم عنها لأن عددنا كبير جدًا. تصوروا شبابها اللى فوق 60 مليون يتنازع مع بعضهم البعض.. فى مصر كنا عارفين إن الإرهاب جاى علشان يوقف التنمية فى مصر.. كنا ممكن نواجه الإرهاب فقط أو التنمية فقط، قالوا خلوه اقتصاد حرب وخلصه على الإرهاب وبعد كده تنمية".



ووصف "عامر" هذه الكلمات من الرئيس السيسى بأنها دليل قاطع على الحالة التى كان يمكن أن تتعرض لها الدولة المصرية ولكن نظرا لرؤية وحمته نجح فى أن يخلص مصر من المخاطر الداخلية والخارجية التى تعرضت لها لتعود إلى الاستقرار والأمن وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والتنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا رائعا وغير مسبوق فى العالم كله فقد نجحت بقيادة الرئيس السيسى وبجهود صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم وفى الوقت نفسه اتجهت نحو البناء والتنمية والإصلاحات الاقتصادية الناجحة.



وقال المهندس محمد فرج عامر: "لقد آن الأوان لتتحرك الدول الكبرى وتغير سياساتها لحماية مصالحها ومصالح الدول الصغرى من خلال إنهاء الصراعات والحروب والنزاعات العالمية ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين"، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها لحماية الدول والمجتمعات الصغرى.