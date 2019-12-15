المشاركون بـ #منتدى_شباب_العالم يلتقطون "سيلفي" مع الروبوت صوفيا

حرص شباب العالم الموجودين بمدينة السلام، شرم الشيخ، والمشاركين بمنتدى شباب العالم، على التقاط صور "سيلفي" مع الروبوت صوفيا.



ومنتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.