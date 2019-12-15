بسبب كيس شيبسى إحالة أوراق 8 متهمين بقتل فلاح للمفتى

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار عبدالجواد حسن ياسين، اليوم الأحد، إحالة أوراق 8 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى في إعدامهم لاتهامهم بقتل فلاح بسب لهو الأطفال بمركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، كما قضت المحكمة بتحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.



ترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوصول "رضا. س. ع" 45 سنة، فلاح ومقيم في قرية أبو يحيى بدائرة المركز، المستشفى العام مصابًا بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالصدر، وتوفي عقب وصوله.



بسؤال نجل عمه "عبدالوهاب. ع. ف" 56 سنة، عامل، اتهم كلا من: "مصطفى. ا. ا" 18 سنة فلاح، "كمال. ك. ا" 50 سنة فلاح، "جمال. ا. ا" 54 سنة فلاح، شقيق الثالث، و"سامى" 57 سنة فلاح، و" إبراهيم. ا. ا "، "محمد س. ا "، " محمد ع. ا "، و"أبو المجد ا. ا"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بالتعدى على نجل عمه المتوفي بالضرب بالعصى وإحداث إصابته التي أودت بحياته، حال عودته من أرضه الزراعية بسبب خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضباط المتهمين من الأول إلى الرابع، وأمام المستشار محمد أكرم حمودة، مدير نيابة شبراخيت اعترف المتهمون بإحداثهم الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه بسب صفع المجنى عليه نجلى المتهم الأول بعدما أخذ نجله "كيس شيبسى" من نجل المجني عليه، فضربه المتهمون حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.