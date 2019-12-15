5 رسائل للسيسي في جلسة الأمن والسلم بـ #منتدى_شباب_العالم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة"التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ.



وفي جلسة السلم والأمن الدوليين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الرسائل، ويرصد"الدستور" أبرز هذه الرسائل.



الإرهاب صناعة شيطانية

استهلت أولى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، الحديث عن الإرهاب، قائلًا" الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم لتحقيق مصالح سياسية".



الدول الراعية للإرهاب

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الإرهاب هو غطاء للجريمة المنظمة، من أجل تحقيق أغراض بعض الدول، ليكون الشباب العربي هو الهدف من قبل التنظيمات الإرهابية، قائلًا"ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تقل".



الهدف من منتدى شباب العالم

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من عقد منتدى شباب العالم هو أن يستمع الجميع لآراء بعضهم البعض ومناقشة كافة المقترحات، وفرصة للاستماع بشكل مختلف من شخصيات في موضوع واحد.



الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأنظار، حول ضرورة إحداث تطوير وإصلاح في الأمم المتحدة، مبينًا أنها تم تأسيسها منذ أكثر من 70 عام، في ظل ظروف عصيبة، ولكنها الأن تحتاج إلى التطوير، من أجل العمل على خدمة بلدان العالم.



مصر بين مواجهة الإرهاب والتنمية

وخلال كلمته في جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الخطوات التي عملت عليها مصر، خلال السنوات الماضية، والتي صارت بشكل متوازي بين التنمية ومكافحة الإرهاب، قائلًا"في مصر اخترنا أن نواجه الإرهاب جنبا إلى جنب مع التنمية ومصر كانت معرضة أن تكون من أكثر الدول التي مزقها الإرهاب".