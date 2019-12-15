التبادل التجاري بين مصر والصين يصل لـ13.87 مليار دولار

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر، ونظرائهم في الصين، والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وتسهم في زيادة التجارة البينية.



وأكد هان بينج، المستشار التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى 13.87 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ10.8 مليار دولار في 2017، كما أن هناك حوالي 400 ألف سائح صيني زاروا مصر في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده تشارك مصر في مجال مشروعات البنية التحتية ووسائل النقل ومشروعات توليد الكهرباء كما أن معرض كانتون فرصة أمام الشركات المصرية للتواجد فى أسواق الصين وأكثر من 200 دولة، من المنتظر زيارتها للمعرض عام 2020.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، خلال الندوة الترويجية التي نظمها الاتحاد لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، من خلال معرض كانتون الدولي.



وطالب رئيس الاتحاد بضرورة إنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والصين بما يسهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر والصين، والتي تسعى الغرفة التجارية للقاهرة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من فرص الاستثمار المُتاحة، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في مصر والصين.



وشدّد على ضرورة أن تقوم حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.



وقال فى كلمته، إن لقاء اليوم يتيح الفرصة في فتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والصينية، وتبادل السلع والمنتجات بين البلدين، وستعمل الغرفة التجارية للقاهرة على بذل كل طاقتها لدعم هذا الفكر باعتبارها من ضمن أكبر المؤسسات التجارية المصرية، من حيث عدد أعضائها وحجم أعمالها التجارية.



ونوّه العربي إلى أن مصر الآن في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إقامة وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات التنموية والاقتصادية الملحقة لهذا المشروع القومي الكبير، وأيضًا فتح مجالات الاستثمار لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى المحلى والدولي.



