الأنبا يواقيم يترأس تسبحة كيهك بكنيسة مارجرجس أرمنت

ترأس الأنبا يواقيم أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإسنا وتوابعها في الأقصر، أولى السهرات الكيهكية لأحاد شهر كيهك القبطي، في كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الحيط.



واشترك مع نيافته بصلوات التسبحة الآباء الكهنة والشمامسة بالكنيسة، واختتمها بالقداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.