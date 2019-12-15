حبس عامل سنة لإشعاله النار بحجز قسم حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالحبس سنة، لاتهامه مع آخرين بإشعال النيران في قسم شرطة حلوان، ومقاومة السلطات.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهم "خالد. ع" عامل، وآخرين، تهمة إشعال النار عمدًا في غرفة حجز قسم شرطة حلوان، بأن أوصلوا مصدرا حراريا "عود ثقاب"، لبعض محتوياته "أقمشة" قاصدين من ذلك إضرام النيران به.



كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرين، تهمة مقاومة موظفين عمومين، وهم عقيد شرطة وملازم أول بقسم حلوان، ومنعهما من أداء وظيفتيهما وهى منعهم من الهروب من داخل القسم والسيطرة عليهم، بأن ألقوا عليهم الحجارة قاصدين من ذلك الهروب، كما أتلف المتهم بصحبة آخرين ممتلكات عامة داخل قسم شرطة حلوان.