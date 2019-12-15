الحبس سنة لسائق بتهمة مقاومة السلطات فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالحبس سنة، لاتهامه بمقاومة السلطات وحيازة سلاح ناري، في مصر القديمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهم "حسنين. أ"، سائق، تهمة استعمال التهديد مع أحد رجال الضبط القضائي، وهو نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، بأن أشهر في وجهه سلاحا ناريا، ليمنعه بغير حق عن أداء وظيفته وهو القبض عليه، لأن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1985 لسنة 2017، كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح.