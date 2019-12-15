صورة محمد ممدوح مع "السقا": "استنوني في العنكبوت"

شارك الفنان محمد ممدوح، جمهوره بصورة جمعته بالنجم أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على موقع 'إنستجرام'.



وكتب محمد تعليقا على الصورة: "استنوني لتالت مرة مع النجم أحمد السقا.. فيلم العنكبوت للمخرج الكبير أحمد نادر جلال".



فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، بمشاركة عدد من الفنانين وأبرزهم، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.



يشار إلى أن محمد ممدوح ظهر في رمضان الماضي مع الفنان أحمد السقا من خلال مسلسل "ولد الغلابة".

