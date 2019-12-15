"الدفاع اللبناني": مصر عاشت مرحلة صعبة وخرجت منها بحكمة المؤسسة العسكرية #منتدى_شباب_العالم

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن منتدى شباب العالم من أقوى الأمور التي نحن بحاجة لها للتغيير في عالمنا ومجتمعنا، إيمانًا بدور الشباب والأهمية التي يعطوها لأنفسهم في بناء مستقبلهم.



وأقترح وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، خلال كلمته بجلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يقوم المنتدى بعمل شراكة مع منتديات شبيهة في كل دول العالم، مشيرًا إلى أنه طلب من المديرة التنفيذية لمجتمع طلاب لبنان، بأن يتحول ليصير منتدى شباب لبنان، ويكون أول مؤسسة تطلب أن تكون عضوا في منتدى شباب العالم.



ونوه وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن كل دولة تعمل منتدى خاص بها، ليشاركوا في صنع القرارات بمنتدى شباب العالم، ويعملوا على تنفيذ ما يتفق عليه خلال المنتدى العالمي ببلادهم، لأننا نريد أن نحسن ونطور ونجعل لهم دور فعال في التوعية التي يجب أن يعملوا عليها.



واختتم وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، حديثه قائلًا: "مصر عاشت مرحلة صعبة وخرجت منها بحكمة المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة عرفت كيف تتعامل وكيف تحافظ على الدولة، اليوم لبنان بتمر بوضع صعب وأيضًا المؤسسة العسكرية بقرارتها الحكيمة جعلتنا نصل إلى ما وصلنا له اليوم، ودور الشباب يعمل على هذه التوعية من أجل الحفاظ على الدولة والجيش، ويكون سفراء لهذا المنتدى في بلادهم".

