"خارجية البرلمان" تستقبل وفدا من الكونجرس لبحث تعزيز العلاقات

استقبل الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، صباح اليوم الأحد، بمقر اللجنة بمجلس النواب.



وكشفت مصادر لـ "الدستور"، أن هذا الاستقبال كان سببا في تأجيل رئيس اللجنة السفر لشرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم في النسخة الثالثة.



وأكدت أن اللقاء ناقش العديد من الملفات الهامة على مستوى العمل البرلماني والنيابي من حيث تبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك تبادل الزيارات للتعرف على العمل البرلماني في المجالس البرلمانية في كلا البلدين، كما تطرق اللقاء إلى بحث وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز تلك العلاقة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين دون التدخل في الشئون الداخلية.