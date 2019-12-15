بينهما علاقة شذوذ.. حبس متسول قتل باحثًا قانونيًا فى المعادى

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس متسول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل باحث قانوني وسرقته بسبب خلافات بينهما.



واعترف المتهم أمام النيابة بأنه تشاجر مع المجني عليه يوم الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهما بسبب علاقة شذوذ، فاستل سكينا وطعنه في الجنب وترك السكين داخل جسده، ثم سرق هاتفه و"ريسيڤر" وبعض الأموال.



وأضاف المتهم في أقواله أن المجني عليه تعرف عليه في الشارع واتفق معه على ممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية، لكنهما اختلفا بعد ذلك ورفض المجني عليه إعطاءه أموالا كان بحاجه لها، فقرر سرقته.



كشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه "أحمد. ش" توفي متأثرا بإصابته بجرح طعنى في البطن، داخل أحد المستشفيات في المعادى، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، والاستعلام عن أهلية المتوفي والتصريح بدفنه، عقب ذلك، وطلبت من رجال المباحث استكمال تحرياتهم حول الواقعة.



تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من "محمد. أ" 40 سنة، يفيد بأن صديقه "أحمد. ش" قتل على يد متسول منذ أسبوعين، كان يعطيه بعض الأموال واتفق معه على العمل نظير مبلغ مالى، ونشبت خلافات مالية بينهما، فطعنه المتهم داخل شقته وهرب، وهاتفه المجنى عليه لإنقاذه، ولكن المجنى عليه أنكر الواقعة أمام الأطباء بالمستشفى، وأضاف الشاهد أنه بعد وفاة صديقه قرر إخبار رجال الشرطة بالواقعة.



استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب المختص بحالة المجنى عليه، وقال إنه حضر إلى المستشفى مصابا بجرح طعنى من جانب البطن، توغل إلى الأمعاء، وأصابه بتهتكات شديدة، وبسؤاله عمّا إذا كان أحد اعتدى عليه لتحرير محضر رسمى بالواقعة، نفى وقال إنه سقط على قطعة حديدية "سيخ" أدت إلى إصابته.



وأضاف الطبيب أن المجنى عليه احتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالأمعاء نتيجة الإصابة، ومكث في المستشفى لمدة أسبوعين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته، لكبر سنه وصعوبة الإصابة والعمليات التى خضع لها.



وتبين من التحقيقات أن المجني عليه باحث قانوني في العقد الخامس من العمر، يقطن داخل شقة سكنية، بمنطقة طرة البلد، التابعة لقسم شرطة المعادى، وقبل الحادث كان يتردد عليه أحد الأشخاص لفترة كبيرة، وأنه وراء ارتكاب واقعة طعن المجنى عليه، داخل شقته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وفر هاربا، وما زال البحث عنه قائما.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسكن المجنى عليه، والمستشفى وتفريغها وإعداد تقرير حول.