تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لتنظيم إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 21 ديسمبر الجاري.



وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.