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الثقافة

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن محافظ المنيا كرم، فريق عمل "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، والذي تنظم فرقة مسرح المواجهة والتجوال جولاتهم بالمحافظات، وذلك تقديرا لمجهودهم الكبير في تقديم العرض داخل قرى ومراكز محافظة المنيا المختلفة.

وقدم العرض ١٥ ليلة بالساحات والمدارس المختلفة بالمحافظة، لينتقل العرض، ابتداء من غد الإثنين الموافق ١٦ ديسمبر، إلى محافظة أسيوط ولمدة أسبوعين يبدأها من قصر ثقافة أسيوط، حيث يبدأ العرض في تمام الثامنة مساء وبالمجان.

يقول الفنان محمد الشرقاوي، مخرج العرض، عن تجربة العرض بمحافظة المنيا، إن لمحافظة المنيا خصوصية من حيث نوعية الجمهور، فقد قُدم العرض بقرى مثل جزيرة شارونة بمركز مغاغة، وقرية بردنوها بمركز مطاي، وقرية بني حرام بمركز دير مواس، وغيرها من القرى داخل عمق المحافظة، فهو جمهور متنوع ومختلف، ولديه رغبة حقيقية في المشاهدة والفرجة، وهو ما دفع فريق عمل العرض لتقديم أقصى ما لديه من طاقة وإبداع، حتى يستمر هذا الجمهور الكبير والذي كان بالآلاف في متابعة العروض المسرحية عموما، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا
عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

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