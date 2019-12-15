محافظ الدقهلية: نحتاج إحداث طفرة فعلية في المنطقة الصناعية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصباح عيد المستشار القانوني للمحافظة؛ لمناقشة واستعراض موضوع طرح مساحة 108 فدانًا للاستثمار.



كما حضر الاجتماع رئيس مدينة جمصة رئيس ونائب وأمين عام مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية من مديري المديريات والإدارات وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز.



وأكد محافظ الدقهلية على أننا في حاجة إلى إحداث طفرة فعلية في المنطقة الصناعية بجمصة وتوفير كافة سبل الدعم لفتح آفاق جديدة للاستثمار والمستثمرين الجادين، وأوضح أنه من الضرورة فتح المجال أمام مشاركة المجتمع المدني، ليكون شريكًا حقيقيًا في تنفيذ مختلف المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، وقال أتمنى أن نصنع أشياء متميزة للمحافظة.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أننا في أمس الحاجة ليوم عمل، ولن نضيع الوقت في مناقشة موضوع واحد ألف مرة، وأضاف: "أننا انتهينا من مناقشة آليات طرح 108 فدانًا وفقًا للضوابط الحاكمة، ولن نناقش هذا الموضوع ثانية، ويكفي ما مضى من وقت في مناقشته".



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يدعم بكل السبل توفير مناخ جيد للاستثمار، بشرط توافر الجدية لدى الراغبين فيه، والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات التي تم تخصيص الأراضي من أجلها، وطلب حصر شامل بكافة قطع الأراضي المخصصة، ومر الوقت المحدد، ولم يتخذ أصحابها خطوات جادة.