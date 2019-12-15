غدًا.. هارفارد تدرب أول دفعة من أطباء "الزمالة المصرية"

تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدًا الإثنين، تدريب أول دفعة من مدربي الزمالة المصرية، ضمن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي للأطباء يتضمن نوعين من التدريب؛ الأول يشمل إعداد مدربين لأطباء الزمالة المصرية بالتعاون مع جامعة هارفارد، وتضم الدفعة الأولى ٢٠٠ مدرب وتستمر لمدة ٩ أشهر، فى حين يختص التدريب الثانى بمجال الأبحاث الإكلينيكية لأطباء وزارة الصحة والسكان.



وأكدت الوزارة أن التعاون بين الوزارة وجامعة هارفارد، سيستمر لمدة 3 سنوات تقدم فيهم الجامعة كل سبل الدعم للزمالة المصرية من برامج تدريبية لرفع كفاءة الأطباء الطبية المهنية، والمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدربين بالزمالة المصرية.



وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية للزمالة المصرية، ستذلل أي عقبات قد تواجه الأطباء الملتحقين بنظام التدريب الجديد، بالإضافة إلى متابعة المدربين بمستشفيات الزمالة وتوفير سكن لائق للأطباء واعتماد أماكن ومستشفيات جديدة ضمن برنامج الزمالة المصرية.



وأكدت وزارة الصحة أن البرنامج الجديد يهدف إلى توفير الفرص التعليمية التدريبية والتأهيلية لـ١٠٠٪ من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بهدف خلق جيل جديد قادر على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات.





