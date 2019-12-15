السيسى يشيد بعلاقات التعاون بين مصر ومنظمة "الفاو"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بشرم الشيخ، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".



وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة "الفاو" في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".



وأوضحت الرئاسة أن مدير عام منظمة "الفاو" أشاد، من جانبه، بالتعاون الجاري مع مصر في عدد من المجالات، مستعرضا المشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الخصوص خلال الفترة الراهنة، ومؤكدًا الالتزام بدعم المشروعات الجديدة في مصر بما يتناسب مع الأولويات المصرية، لا سيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وإصلاح نظم الري لترشيد استخدام المياه.



وقد شهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الإفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.