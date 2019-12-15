خلال استقباله أبومازن.. السيسى يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، بشرم الشيخ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.



وأكد الرئيس على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.



كما أكد على استمرار مصر في جهودها الدءوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض، وهو ما يساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود في إطار أفق سياسي ومسعى متكامل يتعدى الحلول القاصرة والمؤقتة.



من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.



وتم التوافق، خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطينى.